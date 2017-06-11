طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ
09:26 ص الأحد 11 يونيو 2017
كتبت - ياسمين محمد:
يؤدي طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية، امتحان الفيزياء، اليوم الأحد، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ.
ويصل عدد طلاب الشعبتين نحو 592.500 ألف طالب وطالبة.
وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإنجاز إجراءات تفتيشهم، وبدأ الامتحان في تمام التاسعة ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.
ووصلت صناديق توزيع الأسئلة منذ الثامنة، وتسلمها رؤساء اللجان بمحاضر رسمية، استعدادًا لفتحها وختمها بأختام اللجنة قبل توزيعها على الطلاب.
وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قد أكد على الملاحظين والطلاب بأن هناك 5 أنواع من الآلات الحاسبة هي فقط المسموح باستخدامها بامتحان الفيزياء، وهي: Fx-95ms، Fx-100ms، Fx-115ms، Fx-570ms، و Fx-991، مشيرًا إلى أنه غير مسموح استخدام الآلات المبرمجة.
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