أخبار عاجلة

«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف -
نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات! -
قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها -
اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران -
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر -
"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ" -
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات -
المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم -
ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية -
البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

09:26 ص الأحد 11 يونيو 2017

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

كتبت - ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية، امتحان الفيزياء، اليوم الأحد، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ.

ويصل عدد طلاب الشعبتين نحو 592.500 ألف طالب وطالبة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإنجاز إجراءات تفتيشهم، وبدأ الامتحان في تمام التاسعة ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

ووصلت صناديق توزيع الأسئلة منذ الثامنة، وتسلمها رؤساء اللجان بمحاضر رسمية، استعدادًا لفتحها وختمها بأختام اللجنة قبل توزيعها على الطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قد أكد على الملاحظين والطلاب بأن هناك 5 أنواع من الآلات الحاسبة هي فقط المسموح باستخدامها بامتحان الفيزياء، وهي: Fx-95ms، Fx-100ms، Fx-115ms، Fx-570ms، و Fx-991، مشيرًا إلى أنه غير مسموح استخدام الآلات المبرمجة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس امتحانات الثانوية العامة يطالب المصححين بتجميع الدرجات بدقة

    رئيس امتحانات الثانوية العامة يطالب المصححين بتجميع الدرجات بدقة

    أخبار
  • التعليم: ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مراقبي لجنة ثانوية عامة بكفر الشيخ

    التعليم: ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مراقبي لجنة ثانوية عامة بكفر الشيخ

    أخبار
  • لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن امتحان التاريخ في دقائق- (فيديو)

    لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن امتحان التاريخ في دقائق-

    أخبار
  • بالفيديو.. مصراوي يُقدم

    .. مصراوي يُقدم "روشتة" امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر:

    خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر: "مش فاكر.. ممكن..أخبار

  • الملك سلمان يوجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر السعودية القطرية

    الملك سلمان يوجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر القطريةأخبار

  • مباريات السبت..

    مباريات السبت.. "مجموعة " في تصفيات أمم إفريقيا.. ومواجهات أوروبيةرياضة

  • على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبية

    على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبيةأخبار

  • مغتربون في قطر يحكون معاناتهم بعد قرار المقاطعة:

    مغتربون في قطر يحكون معاناتهم بعد قرار المقاطعة: "نهرب سريعًا.. أمأخبار

  • تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلن

    تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلنفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"حماية الدستور" تُطالب البرلمان بإرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية

"حماية الدستور" تُطالب البرلمان بإرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية

رمضانك Sport - حوار مع أشيمبونج وفيكتور أومو وماجيت وحديث عن المحترفين بالدوري المصري

رمضانك Sport - حوار مع أشيمبونج وفيكتور أومو وماجيت وحديث عن المحترفين بالدوري المصري

8 الصبح - السفير محمد حجازي يوضح ماذا تريد ألمانيا بكل تقدمها وإقتصادها الكبير من "مصر"؟؟؟

8 الصبح - السفير محمد حجازي يوضح ماذا تريد ألمانيا بكل تقدمها وإقتصادها الكبير من "مصر"؟؟؟

8 الصبح - تصريحات خاصة جدا من سفير مصر بألمانيا /بدر عبد العاطي حول زيارة الرئيس لألمانيا

8 الصبح - تصريحات خاصة جدا من سفير مصر بألمانيا /بدر عبد العاطي حول زيارة الرئيس لألمانيا