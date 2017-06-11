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بدء الانتخابات المحلية في إيطاليا.. ومنافسة شرسة في معقل اليسار

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مصراوي Masrawy

بدء الانتخابات المحلية في إيطاليا.. ومنافسة شرسة في معقل اليسار

08:19 ص الأحد 11 يونيو 2017

بدء الانتخابات المحلية في إيطاليا.. ومنافسة شرسة في معقل اليسار

البرلمان الإيطالي

روما - (د ب أ):

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في أكثر من ألف بلدية في إيطاليا، حيث يحق لأكثر من 9 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تمثل اختبارا انتخابيا مهما قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع العام المقبل.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) على أن تغلق الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع صدور النتائج غدا الاثنين.

وفي المدن التي بها أكثر من 15 ألف مواطن، من المتوقع إجراء جولات إعادة في 25 يونيو في حال عدم حصول أي مرشح على 50% على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.

وتشهد جنوة إحدى أبرز المنافسات الانتخابية، حيث تواجه المنطقة التي تعد معقلا لليسار في جنوب شرق البلاد خطر الخسارة لصالح يمين الوسط.

وفي بارما أيضا هناك منافسة كبيرة، حيث يمكن أن يحرج عمدة سابق حركة خمس نجوم من خلال فوزه بالانتخابات على الرغم من فصله من الحزب.

ويشار إلى أن حركة "خمس نجوم" المناهضة لتكتل اليورو تعد أكبر حزب معارض بإيطاليا، وتحقيقها مكاسب قوية في الانتخابات يمكن أن يكسبها زخما للإطاحة بالحزب الديمقراطي، حزب يسار الوسط من .

وكان معظم المحللين يتوقعون حتى وقت قريب إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد الصيف، ولكن التوصل لاتفاق بين الأحزاب الخميس الماضي من أجل إصلاح قواعد التصويت زاد من فرص إمكانية إتمام الفترة البرلمانية حتى مطلع عام 2018.

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