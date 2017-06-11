رجل يصيب 8 أشخاص بسيارته خارج محطة قطار في أمستردام

أمستردام - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الهولندية أن سائقا أصاب ثمانية أشخاص بسيارته خارج محطة القطارات الرئيسية في أمستردام يوم السبت، ونقل شخصان إلى مستشفى.

وقالت الشرطة إن السيارة كانت متوقفة أو كانت تقف ومحركها في وضع التشغيل في ساحة أمام المحطة الرئيسية المغلقة أمام حركة مرور السيارات. وعندما حاول الضباط الاقتراب من السائق، داس الرجل على ما يبدو على دواسة البنزين وتحركت سيارته نحو الحشد.

وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن السيارة اصطدمت بجدار.

وتم احتجاز السائق مؤقتا، حيث من المقرر أن يخضع لفحص طبي.

ولا تعتقد الشرطة أن هذه الخطوة كانت متعمدة، قائلة إنه لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى وجود صلة بالإرهاب.

ولم يتم إخلاء محطة القطارات الرئيسية وتم إغلاق مكان الحادث جزئيا.