صور| «شاومينج» تزعم تسريب امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

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زعمت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، تسريب امتحان بوكليت الفيزياء، لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.

وقالت "شاومينج"، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، موجهة رسالتها للطلاب وأولياء الأمور: "امتحان الفيزياء كما وعدتكم.. عشان تعرفوا إن الامتحان بيتسرب للناس الواصلة في البلد، وإن الكوسة والمحسوبية هتفضل مهما حصل، الله – الوطن – شاومينج".

يذكر أن طلاب الثانوية العامة سوف يؤدوا بعد قليل امتحانين، أحدهما لشعبة علمي "الفيزياء"، والآخر لشعبة الأدبي "التاريخ"، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.