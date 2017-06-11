بعد قليل.. لجان الامتحانات تفتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة

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تفتح لجان الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، أبوابها لطلاب الثانوية العامة، اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف، وذلك وسط تشديد أمني على اللجان، لتبدأ عمليات التفتيش لعدم حيازة الهاتف المحمول.

وتبدأ في التاسعة صباحًا، امتحانات الثانوية العامة، بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، حيث يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (592474)، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (حالات خاصة) منهم (455) دمج، و(8) ضعاف بصر، و(201) مكفوفين، وإجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا)، (178)، ( 114 بنين، و64 بنات)، وبالنسبة لأعداد لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، وهناك عدد (11) لجنة نظام ومراقبة، و(4) لجان الإدارة.

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وتبلغ لجان سير الامتحان إجمالي عدد (1642)، وموزعة كالتالي قطاع القاهرة عدد (651) لجنة، قطاع الإسكندرية (343) لجنة، قطاع المنصورة (348 )، قطاع أسيوط (300)، عدد لجان السجون (8) لجان، وعدد الطلاب (190) طالب وطالبة.