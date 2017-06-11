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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

التحرير

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يواصل اليوم طلاب شعبتي العلمي العلمي علوم، وشعبة الأدبي، أداء امتحاناتهم، حيث يواجه طلاب العلوم مادة الفيزياء المخصص لها 60 درجة موزعة على 45 سؤالًا، في 25 صفحة، بينما يواجه طلاب الشعبة الأدبية مادة التاريخ، المخصص لها 60 درجة موزعة على 40 سؤالًا في 19 صفحة.

وأكد رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الامتحانات سوف تمر دون أي تسريب نهائيًا مثلما حدث في الأسبوع الأول.

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 ولفت "حجازي"، في رسالة له موجهة إلى جميع أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما تنشره صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دفع مبالغ مالية طائلة مقابل الحصول على ورقة الامتحان.

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التحرير

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