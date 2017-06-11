الأخبار المتوقعة اليوم السبت 11 يونيو 2017
الأخبار المتوقعة اليوم السبت 11 يونيو 2017
06:24 ص الأحد 11 يونيو 2017
القاهرة - (أ ش أ):
القاهرة.. يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك".
بريشتينا.. يتوجه الناخبون في كوسوفو إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الجديد المكون من 120 مقعدا ، حيث تقدم 19 حزبا سياسيا، علاوة على 5 ائتلافات سياسية بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات في كوسوفو والتي أعلنت استقلالها عام 2008 وحظيت باعتراف 114 دولة تشمل أغلب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
تونس.. يتوجه المهندس خالد عبدالعزيز - وزير الشباب والرياضة، إلى تونس؛ لمؤازرة المنتخب المصري وحضور المباراة المرتقبة أمام المنتخب التونسي في منافسات الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون على أرض ملعب رادس.
باريس.. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون بقصر (الاليزيه) رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
القاهرة.. تعقد الجمعية العامة العادية للشركة "القابضة للصناعات الكيماوية"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/ 2018.
القاهرة.. يفتتح محمد فايق - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الندوة الإقليمية حول "الخطاب الحقوقي في مواجهة التطرف والغلو الديني"، والتي تقيمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وبالشراكة مع كل من وزارة حقوق الإنسان اليمنية ووزارة الأوقاف اليمنية.
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