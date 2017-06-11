بعد سلمان.. العاهل البحريني يصدر أمرا بمراعاة الأسر البحرينية القطرية
بعد سلمان.. العاهل البحريني يصدر أمرا بمراعاة الأسر البحرينية القطرية
05:47 ص الأحد 11 يونيو 2017
المنامة - (أ ش أ):
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة - عاهل مملكة البحرين، أمرا ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية، فجر اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه "إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، أصدر أمر ملكي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين" .
وأشارت إلي أنه إنفاذا لهذا الأمر الملكي خصصت وزارة الداخلية البحرينية هاتف رقم 0097317399821 لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وكان ذكر بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في وقت مبكر من اليوم الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه "بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق".
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