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هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا جراء "محادثة مريبة" على متنها

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مصراوي Masrawy

هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا جراء "محادثة مريبة" على متنها

05:32 ص الأحد 11 يونيو 2017

صورة ارشيفية لاحدى طائرات "ايزي جت"

(أ ف ب):
هبطت طائرة الخطوط الجوية "ايزي جت" اضطراريا، ليل السبت، في كولونيا بغرب ألمانيا، بسبب "محادثة مشبوهة" ووجود حقيبة مثيرة للشك على متنها، وألقي القبض على ثلاثة ركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية.

والطيار الذي كان متوجها بطائرته من لوبليانا إلى لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأنّ "عددا من الرجال على متنها كانوا يتحدثون بمواضيع إرهابية"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك الحديث.

وبعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا نحو الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت جرينيتش)، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظَهر تعود إلى ثلاثة ركاب مشتبه بهم وقام خبراء بتفجيرها.

وتم تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا، من دون أن ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الإرهابي.

وتوقفت حركة النقل الجوي بين الساعة 19,00 و22,00 بالتوقيت المحلي (17,00 و20,00 بتوقيت جرينيتش)، وتأخرت نحو عشرون رحلة.

ومساء الجمعة 3 يونيو الجاري، تم إخلاء مهرجان لموسيقى الروك يجتذب عشرات الآلاف من الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورجرينج في غرب ألمانيا بسبب "تهديد إرهابي"، وفق ما أفادت الشرطة والمنظمون.

هذا المحتوى من

AFP

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