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الشحات الجندي يُطالب شيخ الأزهر بقبول دعوة أئمة مساجد إسرائيل لزيارتهم

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الشحات الجندي يُطالب شيخ الأزهر بقبول دعوة أئمة مساجد إسرائيل لزيارتهم الشحات الجندي يُطالب شيخ الأزهر بقبول دعوة أئمة مساجد إسرائيل لزيارتهم

التحرير

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قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حول توجيه دعوة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لزيارة تل أبيب من أئمة المساجد في إسرائيل، إنه «إذا زار شيخ الأزهر تل أبيب فلا يُعد ذلك تطبيعًا مع الكيان الصهيوني».

أضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، مساء السبت، أن دعوة أئمة المساجد لشيخ الأزهر، لزيارة تل أبيب، تصبُ في الاتجاه الصحيح، مطالبًا «الطيب» بضرورة قبول دعوة أئمة المساجد في إسرائيل لزيارة تل أبيب.

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وتوقع عضو مجمع البحوث الإسلامية، رفض إسرائيل لهذه الزيارة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة ستحرك الجمود في حل القضية الفلسطينة، بالإضافة إلى استعادة المقدسات الإسلامية.

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التحرير

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