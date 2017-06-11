فيديو| سويلم عن وضع معتمرات صورته على ملابس الإحرام: «اعتذرت لهم في مكة»

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علق اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، على صور تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمجموعة من الأمهات المثاليات اللاتي وقع عليهن الاختيار لأداء العمرة وعلى ملابس الإحرام صور النائب، قائلًا: «أنا برد الجميل لأهل بلدي، وأنا مش عندي شركة سياحة علشان الناس تقول إن أنا اللي مطلع الرحلة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أمس السبت، «أنا اعتذرت لكل أم من هؤلاء في مكة لما شوفت الصور دي.. وبوست دماغ كل واحدة فيهم، وده تصرف غير مسئول من أحد العاملين معي، واعتذرت ليهم كلهم».

وأكد سويلم، أن المسئول عن الرحلة هو شاب صغير السن أتت له هذه الفكرة عندما طلب من الشركة أن يكون للمعتمرات علامة مميزة تسهل عملية الوصول إليهن داخل المطار.

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وأثارت صور تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمجموعة من الأمهات المثاليات اللاتي وقع عليهن الاختيار لأداء العمرة من قبل النائب عن دائرة أبو حماد والقرين، العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة المصري، ووضع صورته على ملابس الإحرام التي يرتدينها استياءً عارمًا وغضبًا شديدًا بين رواد الموقع.

واضطر مكتب النائب ثروت سويلم، والذي يؤدي حاليًا مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، إلى إصدار بيان لتهدئة الوضع جاء فيه بالنص: «بيان من مكتب النائب ثروت سويلم.. نظرًا لكلام البعض عن صور العميد ثروت سويلم وهي علامات مميزة نظرًا لكثرة عدد المعتمرات عشرون معتمرة كان لابد من تمييز المعتمرات بهذه الصور لاستقبال المشرف السعودي لهن وسيتم استقبالهن هناك وخوفًا على فقد أي أم من الأمهات تم عمل هذه الصور لسهولة التعرف عليهن واستقبالهن ولذلك نرجو من البعض حسن الظن بنا وترك النوايا لرب النوايا فهو العليم بما تخفي الصدور وعمرة مقبولة لأمهاتنا إن شاء الله».