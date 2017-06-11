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الملك سلمان يوجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر السعودية القطرية

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يوجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر القطرية

03:57 ص الأحد 11 يونيو 2017

الملك سلمان يوجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر السعودية القطرية

الرياض - (د ب أ):

ذكر بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في وقت مبكر من اليوم الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه "بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق".

ونسبت الوكالة إلى مصدر مسؤول لم تسمه، القول "بأنه عطفاً على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار ... صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق".

وخصصت وزارة الداخلية السعودية رقما هاتفيا لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

يذكر أن والسعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين قطعت العلاقات مع قطر في خطوة منسقة صبيحة يوم الاثنين الماضي متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وإيران في أسوأ مواجهة دبلوماسية بالخليج منذ سنوات.

وقطعت الدول الخليجية الثلاث الاتصالات مع قطر في مجال النقل وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة هذه الدول.

وأدى هذا الخلاف إلى فصل أسر وقطع العلاقات التجارية.

وكانت الدوحة أعلنت أمس السبت إن مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لهم كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين السارية.

وقال البيان الصادر من وزارة الداخلية "إن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على اثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".

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