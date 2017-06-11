"مياه الأقصر" تكشف سبب تغير لون المياه ببعض المناطق
"مياه الأقصر" تكشف سبب تغير لون المياه ببعض المناطق
03:41 ص الأحد 11 يونيو 2017
الأقصر - محمد محروس:
قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، فجر اليوم الأحد، إن إدارة المعامل والجودة أخذت عينات من المياه من مناطق المنشاة ونجع الفاخورة والدقاديق وذلك فور ورود بلاغات من المواطنين في تلك المناطق بحدوث تغيير في لون المياه.
أضافت الشركة -في بيان لها اليوم، أن "التحاليل أكدت أن جميع مواصفات عينات المياه جيدة ماعدا بند العكارة مرتفع ما يستنتج منه وجود عطل أو تسرب في خط من خطوط المياه في تلك المناطق".
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر أن نسبة التحاليل جاءت كالتالي: "نسبة الكلور 1.2 PPM ونسبة PH 7.6 ونسبة العكارة 54 مما يؤكد حدوث تسرب أو عطل في أحد خطوط المياه في تلك المناطق وتعمل إدارة الكشف عن التسرب حالياً بمتابعة جميع الشبكات والخطوط لإصلاح العطل" .
وأكدت الشركة أن إدارة طيبة أبلغت إدارة الصيانة والأعطال لإصلاح العطل فور الانتهاء من أعمال الكشف عن التسرب.
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