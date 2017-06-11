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فيديو| سمير صبري يهاجم «لا تطفئ الشمس»: «تطاول على الرئيس»

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فيديو| سمير صبري يهاجم «لا تطفئ الشمس»: «تطاول على الرئيس» فيديو| سمير صبري يهاجم «لا تطفئ الشمس»: «تطاول على الرئيس»

التحرير

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علق المحامي سمير صبري، على تقديمه بلاغًا ضد مخرج مسلسل «لا تطفئ الشمس»، بسبب جملة « خاين»، التي ظهرت على الحائط خلف الممثل أحمد مالك في مشهد من المشاهد، قائلُا: «هذا تطاول على السلطة العليا للدولة وعلى رئيس الدولة».

وأشار صبري، خلال مداخلة تليفونية مساء أمس، ببرنامج«العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «دريم»، إلى أن أحداث المسلسل لا ترتبط بما كان مكتوبًا على الحائط، موضحًا أن المسلسل مأخوذ من رواية للكاتب إحسان عبدالقدوس، متعجبًا: «فما العلاقة بين فترة المسلسل واللافتة الحالية»، لافتًا إلى أن الدولة أزالت كل ما تم كتابته على الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا، أن اعتذار المنتج لا يشفى ولا يسمن من جوع.

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التحرير

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