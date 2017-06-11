أشيمبونج يعلق على تصريحات كوليبالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب الداخلية السابق، على تصريحات الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي «الهارب»، مؤكدًا أنه يعتنق الديانة المسيحية، ولم يتعرض في يوم لأى اضطهادات كما يدعي كولبيالي.

وأضاف «أشمبونج» خلال تصريحاته لقناة ON Sport، أنه لا يعرف سبب تصريحات «كوليبالي»، هو فقط يتحدث عن المعاملة التي يتلقاها من زملائه بالفريق.

وتابع، أنه إذا رغب في مغادرة النادي يومًا، فسينقل في البداية وجهة نظره لرئيس النادي، ثم انهاء مبارياته المتبقية مع الفريق، والاعتذار عن الاستمرار، ولا ينهي عقده بهذه الطريقة.