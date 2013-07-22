محافظ مطروح يكرم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية والابتدائية

كتب : محمد بخات منذ 35 دقيقة

كرم اللواء بدر طنطاوي، محافظ مطروح، أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية والابتدائية وأوائل مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بالمحافظة.

يأتي ذلك خلال احتفال موسع أقامتع المحافظة، اليوم، بقصر ثقافة مرسى مطروح في ظل حرص محافظة مطروح على رعاية وتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم المحلي.

كان محافظ مطروح اتصل بأوائل الشهادة الثانوية العامة والشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية الأزهرية فور إعلان النتيجة لتهنئتهم تليفونيا ووعدهم بالتكريم، ثم التقى بهم في حفل أسري كبير بقصر ثقافة مطروح لتهنئتهم بالتفوق والنجاح ومنحهم شهادات التقدير والمكافآت المالية لأوائل الطلبة، حيث كرم المحافظ الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الثانوية العامة والشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية الأزهرية وأوائل الصم والبكم وضعاف السمع وهم أوائل الشهادة الثانوية العامة علمي علوم المركز الأول الطالبة سارة السيد محمود عوض التي حصلت على نسبة نجاح 99.51%، والثاني الطالبة آية فتحي أحمد عبدالعزيز بنسبة 98.41%، والمركز الثالث نورهان خالد أحمد عمران بنسبة 98.17%، والرابعة مريم ماجد رشدي إسكندر بنسبة 98.17%، والخامس الطالبة نهال محمد خميس بنسبة 98.05%، والمركز السادس إيمان المصيلحي إبراهيم بنسبة 97.93%، والسابع أمل عبداللطيف ذكي بنسبة 97.80%، والثامن الطالبة الشيماء أشرف محمد عبدالله بنسبة 97.44%، والتاسع الطالب هاني عايد فخري مريز بنسبة 97.20%، والعاشر الطالبة إيمان إبراهيم أنس محمدي بنسبة 96.7%، بالإضافة لتكريم أوائل الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة وشعبة الأدبي.

كما تم تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية وهم القسم الأدبي المركز الأول الطالبة زهراء سعيد عبدالله عمارة بنسبة 90.5%، والثاني سمية سيد منصور يوسف حسين بنسبة 85.4%، والثالث آية محمود دسوقي إبراهيم بنسبة 85.1%، والرابع عائشة هيبة بشر موسي 84.3%، والخامس الطالبة أميرة سعيد محمد عبدالمولي بنسبة 83.2%، والسادس محمد عبدالسلام القطب شلبي بمجموع 83.2%.