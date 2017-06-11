مصرع فلاح بكفر الشيخ.. وزوجته: "شقيقه دهسه بجرار زراعي بسبب الميراث"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي فلاح مصرعه، السبت، إثر قيام شقيقه بدهسه بالجرار الزراعي، لسابق خلافات بينهما بسبب الميراث، بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ.

كان اللواء سامح مسلم - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد ماجد فتحى، مأمور مركز شرطة بيلا، بتلقيه إشارة من مستشفى بيلا المركزي، بوصول المدعو "ف.أ.ا" - 41 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية الجرايدة دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة إدعاء اصطدام جرار زراعي.

انتقل الرائد محمد صادق، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونه النقيب أحمد قطاطو، إلى مستشفى بيلا المركزي، وبسؤال زوجة المتوفي وتدعى "حنان ج.م" - 33 عامًا، ربة منزل، اتهمت شقيق زوجها ويدعى "أحمد"، عامل، 46 عامًا، باصطدامه بجرار زراعي، كان يستقله.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، صحة ما جاء بأقوال زوجة المجني عليه، بسبب وجود خلافات بينهما على الميراث.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات واتهامات زوجة شقيقه، أنكر التهمة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3252 لسنة 2017، إداري مركز شرطة بيلا، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة.