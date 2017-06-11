النيابة تأمر بحبس قاتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر أحمد رجب - وكيل نيابة قلين بكفر الشيخ، السبت، تحت إشراف المستشار محمد فياض مدير النيابة، بحبس المدعو "محمد ع.ع"، 23 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة مشرف، دائرة مركز شرطة قلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل أحد أقاربه.

وكشفت التحقيقات التي أجراها وكيل نيابة قلين، مع المتهم المذكور، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، عن نشوب خلافًا بينه وبين ابن خاله المجني عليه المدعو "عبد الله ع.ع"، 38 عامًا، بسبب ماكينة ري أراضي زراعية، داخل حقليهما الزراعيين، موضحًا أنه لم يقصد قتل المجني عليه.

كان اللواء سامح مسلم - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز شرطة قلين، بوصول إشارة من مستشفى قلين المركزى، بوصول المتوفي المذكور، مصابًا بجرح في الرأس، ولقي مصرعه، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

انتقل الرائد طارق سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وقوة من المركز، إلى مستشفى قلين المركزي، وبسؤال والدة المتوفي وتدعى "مايسة عبد العزيز مشرف"، 65 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة مشرف، اتهمت المذكور الصادر ضده أمرًا بالحبس، بالتعدي عليه بآلة حادة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 21 لسنة 2017، أحوال مركز شرطة قلين، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق.