أخبار عاجلة

«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف -
نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات! -
قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها -
اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران -
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر -
"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ" -
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات -
المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم -
ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية -
البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. نبيل معلول: نسعى لمحاصرة مصر هجوميا

Google+ Print
بالفيديو.. نبيل معلول: نسعى لمحاصرة مصر هجوميا بالفيديو.. نبيل معلول: نسعى لمحاصرة مصر هجوميا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن مواجهة  صعبة دون أدنى شك، مشيرًا إلى أن مواجهات المباراتين دائمًا لها أجواء خاصة.

وأضاف «معلول»، خلال تصريحاته لقناة «on sport»، أن هناك حسابات تكتيكية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتنفيذ لاعبيه محاصرة هجومية، لمواجهة الأسلوب الذي يلعب به الأرجنتيني هيكتور كوبر، مع الفراعنة. 

شاهد أيضا

ويحل الوطني، ضيفًا مساء الأحد، على نظيره التونسي، في ملعب «رادس»، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة العاشرة بتصفيات كاس الأمم الإفريقية 2019. 



 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رمضانك Sport - حوار مع أشيمبونج وفيكتور أومو وماجيت وحديث عن المحترفين بالدوري المصري

رمضانك Sport - حوار مع أشيمبونج وفيكتور أومو وماجيت وحديث عن المحترفين بالدوري المصري

8 الصبح - السفير محمد حجازي يوضح ماذا تريد ألمانيا بكل تقدمها وإقتصادها الكبير من "مصر"؟؟؟

8 الصبح - السفير محمد حجازي يوضح ماذا تريد ألمانيا بكل تقدمها وإقتصادها الكبير من "مصر"؟؟؟

8 الصبح - تصريحات خاصة جدا من سفير مصر بألمانيا /بدر عبد العاطي حول زيارة الرئيس لألمانيا

8 الصبح - تصريحات خاصة جدا من سفير مصر بألمانيا /بدر عبد العاطي حول زيارة الرئيس لألمانيا

8 الصبح - السفير محمد حجازي يتحدث عن تاريخ تطوير العلاقات المصرية الألمانية

8 الصبح - السفير محمد حجازي يتحدث عن تاريخ تطوير العلاقات المصرية الألمانية