بالفيديو.. نبيل معلول: نسعى لمحاصرة مصر هجوميا

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أكد نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن مواجهة مصر صعبة دون أدنى شك، مشيرًا إلى أن مواجهات المباراتين دائمًا لها أجواء خاصة.

وأضاف «معلول»، خلال تصريحاته لقناة «on sport»، أن هناك حسابات تكتيكية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتنفيذ لاعبيه محاصرة هجومية، لمواجهة الأسلوب الذي يلعب به الأرجنتيني هيكتور كوبر، مع الفراعنة.

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ويحل المنتخب الوطني، ضيفًا مساء الأحد، على نظيره التونسي، في ملعب «رادس»، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة العاشرة بتصفيات كاس الأمم الإفريقية 2019.





