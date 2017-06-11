بالفيديو.. حازم إمام عن مواجهة تونس: «عندنا أسامي تخوف أي حد»

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أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني، في تونس، بحسن الاستقبال والضيافة الذي لاقته البعثة هناك، مؤكدًا أن الأشقاء التوانسة استقبلوا منتخبنا بمنتهى الرقى.

وأكد «إمام»، خلال تصريحاته لقناة «on sport»، أن مواجهة تونس صعبة، مشيرًh إلى أن نبيل معلول، المدير الفني لنسور قرطاج، يجعل المباراة أصعب، لأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن منتخب الفراعنة.

وأضاف «إمام»، أن تونس لديها مشكلات فنية، وتلقت خسارتين في آخر مباراتين وديتين، لكنها في النهاية تملك عددا من اللاعبين الجيدين، معلقًا «إحنا كمان منتخبا قوي والأسامي اللي عندنا تخوف أي حد».

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ويحل المنتخب الوطني، ضيفًا على نظيره التونسي، مساء الأحد بملعب «رادس»، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة العاشرة بتصفيات كاس الأمم الإفريقية 2019.