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بالصور| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس

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بالصور| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس بالصور| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس

التحرير

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انتهى الاجتماع الفني للمباراة المرتقبة بين منتخب ونظيره التونسي، الذي عقد مساء السبت، برئاسة التشادي محمد بو لايا مراقب المباراة، وحضور طاقم التحكيم المغربي وممثلي منتخبي تونس ومصر، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية للمباراة والتي جاءت النحو التالي:

 - يرتدي المصري الزي الرئيسي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما يرتدي حارس المرمى قميصا أزرق ، ويتم الإحماء باللونين الأزرق والأخضر.
 - يرتدي المنتخب التونسي زيه الأبيض والحارس قميصًا أخضر، والإحماء بالأخضر والأزرق .
 - التواجد في أرض الملعب قبل بداية المباراة بساعة ونصف الساعة (التاسعة والنصف بتوقيت تونس).
- يعقد في أعقاب المباراة مؤتمرًا صحفيًا يحضره المدير الفني وقائد كل الفريق.


 حضر الاجتماع عن الجانب المصري حازم إمام رئيس البعثة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الذي قدم الشكر للاتحاد التونسي على حسن الاستقبال، بينما أكد محمد بو لايا مراقب المباراة على ضرورة قيام المسئولين من كلا الجانبين بواجبيهما نحو خروج المباراة في أجواء طيبة تعكس التقارب بين البلدين والشعبين، وهو ما أكد عليه أيضا الحكم المغربي بو شعيب لحرش.

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