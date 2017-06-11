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موراتا على أعتاب «رقم تاريخي»

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موراتا على أعتاب «رقم تاريخي» موراتا على أعتاب «رقم تاريخي»

التحرير

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بات الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم رِيال مدريد الإسباني، على أعتاب أن يصبح أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإسبانية، باقترابه من التوقيع إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الأنتقالات الصيفية الحالية، بقيمة مالية ستصل إلى 70 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء السبت، أن الاتفاق بين يونايتد، وموراتا تم بالفعل، والانتقال سيكون قريبًا.

وأبلغ «موراتا» إدارة النادي الملكي، بخططه وكل ما يتعلق بعرض «الشياطين والذي سيتخطى المبلغ الذي دفعه تشيلسي لضم مواطنه فرناندو توريس.

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وسيصبح «موراتا» أغلى لاعب إسباني في التاريخ، متخطيًا «توريس» الذي كلف تشيلسي 58 مليون و500 ألف يورو لضمه في 2011 قادمًا من ليفربول.

وكسر «توريس» في 2011، الرقم الذي دفعه لاتسيو لضم جازيكا مندييتا من فالنسيا في 2002 مقابل 48 مليون يورو، وفي المركز الثالث، يأتي انتقال خوان ماتا من تشيلسي إلى يونايتد مقابل 45 مليون يورو تقريبًا في 2014، ويليه ديفيد فيا بانتقاله إلى برشلونة من فالنسيا في 2011 مقابل 40 مليون يورو، ثم يأتي انتقال دييجو كوستا من أتلتيكو إلى تشيلسي 2014 عام ضمن الأغلى أيضا، حيث دفع البلوز 38 مليون يورو لضمه.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد استعاد موراتا من يوفنتوس قبل بداية هذا الموسم مقابل 30 مليون يورو، حيث كان اللاعب انضم إلى الفريق الإيطالي في 2014 مقابل 20 مليون يورو. 

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التحرير

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