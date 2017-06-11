أصحاب الورش يواجهون محافظ أسوان بمشكلاتهم

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واجه أصحاب وممثلو الورش الصناعية والمشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية جنوبي أسوان المحافظ اللواء مجدى حجازى بالمشاكل التى يعانونها.

واستعرض أصحاب الورش خلال لقائهم بالمحافظ الذي امتد حتى الساعات الأولى من اليوم الأحد، مشكلة تراكم الديون والإيجارات عليهم ومشكلة المواصلات واستكمال المرافق والخدمات لخدمة التنمية الصناعية وعملية الاستثمار.

ووجه محافظ أسوان بسرعة حل مشكلة تراكم الإيجارات وفوائدها على أصحاب 280 ورشة حرفية من خلال الإسراع فى توقيع بروتوكول بين المحافظة والجهاز التنفيذى للمناطق الصناعية، يتم بموجبه تحصيل الإيجارات والمديونيات أولا بأول عن طريق المحافظة داخل المنطقة الصناعية طبقا لما سيتم الاتفاق عليه في البروتوكول بين الجانبين، والذى يشمل أيضا حصرًا دقيقًا لهذه المديونيات لتوفيق أوضاع أصحاب الورش مع تخفيف أعباء السفر لتوريد هذه المبالغ.

وأكد المحافظ أنه ستتم دراسة إنهاء إجراءات تمليك الورش والمحال والمشروعات التي تم إنشاؤها على أراضى الخدمات بالمنطقة الصناعية والتي تم توزيعها كبديل للأنشطة الحرفية والصناعية التي كانت تمارس وسط مدينة أسوان.

وأشاد حجازى بالتعاون والمشاركة الإيجابية في حل مشكلة النظافة العامة بمساهمة المستثمرين وأصحاب الورش في رفع التراكمات والمخلفات والقمامة والتعاون في ذلك مع إدارة المنطقة الصناعية؛ من أجل تهيئة البيئة المناسبة لها وظهورها بالشكل اللائق أمام المترددين عليها والعاملين بها.

ووافق أيضا على طلب ممثلى أصحاب الورش والمصانع بتخصيص مقر مؤقت داخل المبنى الإدارى لإنشاء جمعية خدمية بحد أقصى لمدة عام لحين إشهارها من خلال التضامن الاجتماعي وإنشاء مقر ثابت لها لتساهم في تطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتكون جسر التواصل مع المسئولين لحل المشاكل وتبنى الأفكار والمقترحات الجديدة.

مشدداً على ضرورة تفعيل خدمة الشباك الواحد من خلال التواجد المستمر والدائم لمندوبى هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى داخل المنطقة الصناعية لسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين والحرفيين، بعيدا عن التعقيدات الروتينية مع التعامل الفورى لمواجهة أى مشكلات طارئة.

كما وجه المحافظ بتشغيل أتوبيس من مشروع النقل الداخلي التابع للمحافظة لخدمة المترددين على المنطقة الصناعية والعاملين بها على أن يكون خط سيره من السيل الجديد إلى مساكن الأولى بالرعاية ثم المنطقة الصناعية والعكس.

وأصدر حجازي توجيهاته إلى مدير عام الإسعاف بضرورة تمركز سيارة إسعاف مجهزة وحديثة داخل المنطقة الصناعية، اعتباراً من باكر وبصفة دائمة لتقديم الإسعافات الأولية لأى حالات إصابة مع نقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية الصحة بتفعيل الوحدة الصحية ودعمها بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة.