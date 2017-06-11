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عمرو أديب: «تِحرم علينا الجُزر لو بتاعت السعودية»

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عمرو أديب: «تِحرم علينا الجُزر لو بتاعت السعودية» عمرو أديب: «تِحرم علينا الجُزر لو بتاعت السعودية»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن جلسات البرلمان لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ، والتي تبدأ الأحد، مهمة للغاية، مبديًا اندهاشه من الانقسام الشعبي حول وضع جزيرتي تيران وصنافير، وكونهما مصريتان أم سعوديتان.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»: «موضوع تيران وصنافير مش موضوع رأي، المناقشة يجب أن تكون بالطرق العلمية والرسمية والتاريخية، بالوثائق والمستندات فقط».

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وتابع: «مش هنخلص لو قعدنا نخون بعض، إحنا عايزين حقنا وندي الناس حقها، لو الجزر بتوعنا منفرطش فيهم، ولو بتوع السعودية يحرموا علينا».

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التحرير

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