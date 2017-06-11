عمرو أديب: «تِحرم علينا الجُزر لو بتاعت السعودية»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن جلسات البرلمان لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تبدأ الأحد، مهمة للغاية، مبديًا اندهاشه من الانقسام الشعبي حول وضع جزيرتي تيران وصنافير، وكونهما مصريتان أم سعوديتان.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»: «موضوع تيران وصنافير مش موضوع رأي، المناقشة يجب أن تكون بالطرق العلمية والرسمية والتاريخية، بالوثائق والمستندات فقط».

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وتابع: «مش هنخلص لو قعدنا نخون بعض، إحنا عايزين حقنا وندي الناس حقها، لو الجزر بتوعنا منفرطش فيهم، ولو بتوع السعودية يحرموا علينا».