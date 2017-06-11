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جاسر منير يكشف موعد حسم صفقة كاسونجو

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جاسر منير يكشف موعد حسم صفقة كاسونجو جاسر منير يكشف موعد حسم صفقة كاسونجو

التحرير

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أكد  جاسر منير، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري، إن اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عُقد مساء السبت ممتد حتى اليوم لمناقشة العرض المقدم من نادي ، بشأن شراء مهاجم الفريق الكونغولي كاسونجو، موضحًا أن الإدارة لم تحسم موقفها حتي الآن.

وأضاف منير في تصريحات لـ «التحرير» أن مجلس الإدارة سيحسم الأمر لما فيه مصلحة الاتحاد السكندري وبالشكل الذي يحقق أكبر استفادة مالية لزعيم الثغر.

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يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة قدم عرضًا رسميًا لشراء كاسونجو مقابل 15 مليون جنيه لنادي زعيم الثغر.
 

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التحرير

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