العرب اليوم: محاولة روسية للوساطة بين قطر وجيرانها واضطرابات في ديالي

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها استمرار المباحثات حول عودة قطر إلى الصف العربي وانطلاق عملية عسكرية فى تعز، إضافة إلى عشرات القتلى فى محافظة ديالى العراقية.

1- النيجر تسحب سفيرها من قطر

وزير خارجية قطر فى موسكو اليوم (أ ف ب)

أعلنت دولة النيجر سحب سفيرها في دولة قطر، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

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2- روسيا مستعدة لبذل جهود بموافقة أطراف الأزمة القطرية

وزير الخارجية الروسي يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القطري فى موسكو اليوم (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد بلاده لبذل كل الجهود الضرورية بموافقة الأطراف المعنية بأزمة قطر.

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3- عشرات القتلى في اضطرابات أمنية في محافظة ديالى

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية فى تلعفر اليوم (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية وعسكرية عراقية شخصا بينهم عناصر بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا وأصيب 4 آخرون في اضطرابات أمنية شهدتها مناطق متفرقة في محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

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4- اشتباكات على المساعدات الغذائية بالصومال

طفل صومالي يعانى نقص فى المواد الغذائية - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت الشرطة الصومالية أنه ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا حتفهم في معركة بين ميليشيات مسلحة حول توزيع المساعدات الغذائية في الصومال التي يضربها الجفاف.

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5- الجيش اليمني يعلن انطلاق عملية عسكرية

عنصر من القوات الموالية للشرعية في تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش اليمني انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عدد من القرى، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح جنوبي محافظة تعز.

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