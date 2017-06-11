حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اتهامات للرئيس البرازيلي بالفساد ومقتل مدبر هجوم طهران، إضافة إلى دعوة الصين إلى بيونج يانج بالتهدئة.

1- الصين تأمل أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها النووية

الرئيس الصيني شى جينبينج في بكين - أرشيفية (أ ف ب)

أعربت الصين عن أملها في أن تستجيب كوريا الشمالية لنداء المجتمع الدولي بأن توقف أنشطتها النووية والصاروخية ذات الطبيعة العسكرية وأن تلتزم التزامًا جادًا بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

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2- مقتل مدبر الهجمات الإرهابية فى إيران

عناصر الشرطة الإيرانية تتفقد موقع الهجوم الإرهابي فى طهران يوم 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن قوات الأمن تمكنت من قتل مخطط هجومي طهران اللذين استهدفا الأربعاء الماضي البناية الإدارية لمجلس الشورى الإسلامي ومرقد الخميني.

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3- رئيس البرازيل ينفى التجسس على قاض

القضاء البرازيلي يناقش قضايا اتهام الرئيس البرازيلي بالفساد (أ ف ب)

نفى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر ما تردد عن قيامه بالتجسس على القاضي الذى كان يتولى التحقيق معه بارتكاب جرائم فساد.

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4- حادث دهس بأمستردام

سيارة تابعة للشرطة الهولندية - أرشيفية (أ ف ب)

نفى متحدث باسم الشرطة في مدينة امستردام الهولندية وجود أية مؤشرات تفيد بأن حادث الدهس الذى وقع هو حادث إرهابي.

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5- تيريزا ماي تستغني عن مديري مكتبها

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي فى لندن - أرشيفية (أ ف ب)

بعد تعرضها لضغوط شديدة إثر النكسة الكبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، عمدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى الاستغناء عن مديري مكتبها، في محاولة لامتصاص النقمة عليها، قبل عشرة أيام من موعد إطلاق مفاوضات بريكست.

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