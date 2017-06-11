10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

سيطرت الأزمة القطرية على أغلب التصريحات حول العالم، فحذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل من نشوب حرب خليجية في ظل الأزمة ، فيما صرح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش برفض بلاده للحوار مع قطر قبل وقف دعمها للإرهاب، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العمل على حل الأمور قبل نهاية شهر رمضان.

1 – زيجمار جابريل: أخشى من حرب خليجية

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

حذر زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني من أن يؤدي عزل إمارة قطر من جانب المملكة العربية السعودية وبعض الدول المتحالفة معها إلى نشوب حرب في الخليج. وقال الوزير الاشتراكي في تصريحات "هناك خطر أن يؤدي هذا الخلاف إلى نشوب حرب". ووصف جابريل قسوة التعامل بين الدول الشقيقة والمتجاورة بأنه "مأساوي".

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2- أنور قرقاش: لا تصالح مع قطر قبل وقف دعمها للإرهاب

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، أنور محمد قرقاش (أرشيفية)

أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رفض بلاده والدول المقاطعة، الحوار مع قطر قبل تغيير الدوحة نهجها ووقف دعم الإرهاب. وقال "قرقاش" في تدوينة على حسابه الرسمي على تويتر إن مواقف قطر المزدوجة من دعم الإرهاب تسببت في كوارث للمنطقة وأنتجت التطرف والفوضى والعنف.

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3- أردوغان: أتمنى حل أزمة قطر قبل نهاية رمضان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إيجاد حل للأزمة القطرية قبل نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة، في قصر "خُبر" بإسطنبول، وفق ما ذكره وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

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4- ميركل: نراعي التوازن في الشرق الأوسط

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من تداعيات الإخلال بتوازن القوى في منطقة الخليج بسبب أزمة قطر.

وفي أعقاب محادثات مع الرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، قالت ميركل إن "ألمانيا ليس لها دور وساطة في هذا الشأن، لكننا انطلاقا من مراعاة المصلحة الألمانية سنراعي الحفاظ على التوازن في المنطقة".

وطالبت ميركل بإشراك كل الأطراف في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

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5- الجارالله: القرضاوي "راسبوتين قطر"

رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجارالله

شبّه رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجارالله، الداعية المُتشدد يوسف القرضاوي بـ"راسبوتين قطر"، في إشارة إلى الراهب الروسي الذي يُعتقد أنه كان سببًا في انهيار العائلة الملكية بروسيا.

وقال الجارالله، في تغريدة كتبها على حسابه على تويتر: "راسبوتين قطر يوسف القرضاوي عمم اسمه في دول المنطقة كلها وبعض دول أوروبية. راسبوتين ساحر ضحك على امبراطور روسيا وحرمه وكان من أسباب الثورة".

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6- الفالح: أزمة قطر لن تؤثر على اتفاق منتجي النفط

خالد الفالح وزير النفط والطاقة السعودي (أرشيفية)

قال خالد الفالح وزير النفط والطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إنه لا يتوقع أن يكون للقضايا مع قطر أي أثر على اتفاق منتجي النفط في العالم.

وأضاف الفالح - في تصريح للصحفيين أثناء تواجده بالعاصمة الكازاخية أستانا أنه "لا دليل على أن هناك حاجة لتعديلات الآن على الاتفاق بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء"، مؤكدا أن "التوجه العام لأسواق النفط هو إعادة التوازن".

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7- وزيرة الدفاع الألمانية: نحتاج مزيد من التمويل

وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين (أرشيفية)

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، بزيادة النفقات المخصصة للجيش، وذلك في ظل زيادة التكليفات الدولية المطلوبة من الجيش.

وبمناسبة اليوم المفتوح في ثكنات الجيش، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن "الكلمات الدافئة لا تكفي".

وأضافت فون دير لاين أن الجنود يحتاجون أيضا خلال السنوات المقبلة " إلى المزيد من التمويل والتمويل الدائم ودعم المجتمع".

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8- حيدر العبادي: وصلنا إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من داعش

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات العراقية وصلت إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من سيطرة داعش. وأضاف العبادي خلال مأدبة إفطار مع قيادات الحشد الشعبي: "نصل حاليا إلى الاشواط الاخيرة لتحرير الأراضي وعلينا الحيطة والحذر والاستمرار بنفس العزيمة والوحدة للقضاء على داعش وان جزءا كبيرا من النجاحات التي تحققت هو اننا حرمنا العدو من الحواضن".

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9- ميشيل تامر: لم أتجسس

الرئيس البرازيلي ميشيل تامر (أرشيفية)

نفى الرئيس البرازيلى ميشيل تامر ما تردد عن قيامه بالتجسس على القاضى الذى كان يتولى التحقيق معه بارتكاب جرائم فساد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قاضى المحكمة العليا فى البرازيل وصف ما تردد عن قيام جهاز المخابرات البرازيلية بالتجسس على التحقيقات فى جرائم الفساد مع تامر بأنه "أسلوب من أساليب النظم الديكتاتورية وانه اذا ما ثبت صحته فسوف ينزل العقاب بالمسئول عنه".

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10 - رئيس بلغاريا: أدعم أي عمل لإلغاء العقوبات ضد روسيا

رئيس بلغاريا رومين راديف (أرشيفية)

أعلن رئيس بلغاريا رومين راديف استعداده لدعم إلغاء العقوبات ضد روسيا، مقرا في الوقت ذاته بعقم المبادرة الفردية في هذه العملية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن راديف قوله "سأدعم بكل سرور أي عمل لإلغاء العقوبات، ولكن ليكن واضحا رئيس الدولة لا يمكنه بمفرده المبادرة إلى مثل هذا العمل".

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