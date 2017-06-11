أخبار عاجلة

«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف -
نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات! -
قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها -
اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران -
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر -
"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ" -
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات -
المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم -
ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية -
البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

Google+ Print
مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحيرة مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية البنجر على الطريق الصحراوى في محافظة البحيرة.

وذكر بيان أمني أن اللواء علاء شوقى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالطريق الصحراوى بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

شاهد أيضا

وتبين إصابة شخصين ومصرع كل من عيد أبوسيف أبوصباح ويحيى أبوسيف أبوصباح ومحمد عيد أبوسيف أبوصباح و3 سيدات من نفس الأسرة التي تقيم بقرية المهدية في مركز أبو المطامير .

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبحيرة فى انتظار تصاريح الدفن، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف

«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف

نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات!

نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات!

إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب

إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب

غانا تسعى لاستعادة المجد.. والجزائر للثأر من توجو

غانا تسعى لاستعادة المجد.. والجزائر للثأر من توجو