مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية البنجر على الطريق الصحراوى في محافظة البحيرة.

وذكر بيان أمني أن اللواء علاء شوقى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالطريق الصحراوى بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

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وتبين إصابة شخصين ومصرع كل من عيد أبوسيف أبوصباح ويحيى أبوسيف أبوصباح ومحمد عيد أبوسيف أبوصباح و3 سيدات من نفس الأسرة التي تقيم بقرية المهدية في مركز أبو المطامير .

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبحيرة فى انتظار تصاريح الدفن، وتولت النيابة العامة التحقيقات.