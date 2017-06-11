«دعم مصر»: النواب يتحملون أمانة «تيران وصنافير» على صدورهم

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قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إن نواب البرلمان يتحملون أمانة مناقشة قضية «تيران وصنافير» على صدورهم، كما أن مناقشة تلك الاتفاقية مثلها كمثل الاتفاقيات الأخرى، حيث إنه تم تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالفعل في عام 1990.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرارًا بتعيين نقاط الحدود المصرية في البحر الأحمر، وتم حفظ تلك الاتفاقية في الأمم المتحدة، مستكملًا: «ما نناقشة الآن هو اتفاقية موقعة بالفعل بين الدولتين، من أجل استغلال الثروات، والتنقيب عن الغاز، حيث لا تستطيع أي دولة وضع مسمار في مياها الإقليمية دون اتفاقية».

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وأشار إلى أن النائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف، أرسل كل المستندات الخاصة بالاتفاقية سواء التي تقول بإنها مصرية أو التي تقول إنها سعودية لأعضاء الائتلاف، وأعلمهم بتفاصيل هامة يجب أن يعلموها، متابعًا: «لكل نائب الحق في إبداء رأيه كيفما يشاء».