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للمرة الثالثة.. تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي

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للمرة الثالثة.. تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي للمرة الثالثة.. تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي

التحرير

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، للمرة الثالثة تغيير طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، المقرر لها 20 يونيو الجاري، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى الأبطال الإفريقي.

وكانت لجنة الحكام قد اختارت في البداية الحكم الزامبي جاني سيكازوي، لإدارة المباراة، لكن بسبب وجود فريق من بلاده، وهو زاناكو في نفس المجموعة، تم تغييره صباح اليوم وتعيين الموريتاني بوشعيب لمغيفري، لإدارتها علي أن يعاونه جيرسون دوس سانتوس من أنجولا وزافيلي سويلا من جنوب إفريقيا والموريتاني بابكر سار حكمًا رابعًا.

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ومنذ قليل أخطر كاف إدارة القلعة الحمراء بتغيير حكم المباراة للمرة الثالثة ليكون الجزئري مهدي عبيد شارف.

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التحرير

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