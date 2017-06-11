رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري الأبطال

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تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد من خلاله بتقديم موعد مباراته مع الوداد المغربي، والمقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري، 24 ساعة، لتقام يوم 20 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتمنح لوائح كاف الأندية المشاركة في بطولاته، تغيير موعد المباراة قبل إقامتها بعشرة أيام وهو ما استغله مسؤولو الوداد لتعديل موعد اللقاء.

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته في دوري الأبطال، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الوداد المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.