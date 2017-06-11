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الأهلي يتعادل مع الإنتاج الحربي وديا

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الأهلي يتعادل مع الإنتاج الحربي وديا الأهلي يتعادل مع الإنتاج الحربي وديا

التحرير

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انتهت المباراة الودية، التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإنتاج الحربي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «السلام».

وتمكن إسلام رشدي لاعب الإنتاج من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد انفراد بالمرمى، مسددًا الكرة على يمين محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 31، حصل ميدو جابر على ضربة جزاء احتسبها سمير محمود عثمان، حكم اللقاء، ليسددها صالح جمعة ويتعادل للأهلي.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: باسم علي، محمد هاني، محمد نجيب، صبري رحيل.

خط الوسط: أكرم توفيق، حسام غالي، صالح جمعة.

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خط الهجوم: أحمد حمودي، ميدو جابر، عماد متعب.

وفي الشوط الثاني أجرى أحمد أيوب، مدرب الأهلي عدة تغييرات، حيث شارك حسين السيد وعمرو بركات وأحمد عادل عبد المنعم بدلًا من صبري رحيل، وميدو جابر، ومحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 62 شارك كل من أحمد ياسر ريان وفوزي الحناوي بدلاً من أحمد حمودي وعماد متعب.

وشارك وليد سليمان في الدقيقة 77 رغم سقوطه في مران الجمعة المسائي بدلاً من صالح جمعة، كما شارك أحمد حمدي اللاعب الشاب بديلاً لأكرم توفيق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم 16 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي و الإنتاج الحربيالأهلي و الإنتاج الحربيصالح جمعة - الأهلي و الإنتاج الحربي

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