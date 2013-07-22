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الحلقة (12) من "موجة حارة": استمرار التحقيق مع "غزلان" و"السواحلي" في مقتل هنية في المصعد

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الحلقة (12) من "موجة حارة": استمرار التحقيق مع "غزلان" و"السواحلي" في مقتل هنية في المصعد الحلقة (12) من "موجة حارة": استمرار التحقيق مع "غزلان" و"السواحلي" في مقتل هنية في المصعد

كتب : شريف حسين منذ 38 دقيقة

في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "موجة حارة"، يتحدث المقدم سيد العجاتي "إياد نصار" إلى زوجته شاهندة "رانيا يوسف" على البحر في الساحل، ويسألها عن حقيقة علاقتها بالقواد حمادة غزلان "سيد رجب"، وتعترف بأنها استقلت سيارته بالفعل يوم أن رآها برفقته، كما روت له القصة كاملة، وهي أن والدتها كانت تحاول بالاتفاق مع حمادة غزلان على تزويجها من ثري عجوز يدعى وسيم، زواج متعة لمدة شهر واحد فقط.

ويستمر المقدم سيد، في تحقيقه في جريمة قتل هنية في المصعد، الذي به شركة حمادة غزلان ومعرض صديقه محسن السواحلي للسيارات، ويستوجب غزلان فيعترف بأنه أخذ القتيلة كي يبحث لها عن عمل، ثم سلمها إلى محسن، الذي أخذها بدوره إلى مكتب تخديم حتى تعمل خادمة، إلا أن حقيقة الأمر أن غزلان ومحسن سلما الفتاة إلى مركز تجميل لإعدادها للعمل في الدعارة، ثم سلمها محسن إلى "زوزو"، وهي التي توزع الفتيات.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.

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