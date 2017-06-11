إيران: مقتل مدبر الهجمات الإرهابية على البرلمان وضريح الخميني

طهران - (أ ش أ)

أعلن وزير الإستخبارات الإيراني محمود علوي أن قوات الأمن تمكنت من قتل مخطط هجومي طهران اللذين استهدفا الأربعاء الماضي البناية الإدارية لمجلس الشورى الإسلامي ومرقد الخميني.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم السبت عن علوي قوله إن العقل المدبر والقيادي الرئيسي للهجمات الإرهابية على البرلمان وضريح الخميني قتل اليوم على يد قوات الأمن.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجومين اللذين نفذهما انتحاريون ومسلحون وأسفرا عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.

يأتي ذلك فيما أكد قائد قوى الأمن الداخلي حسين أشتري في وقت سابق اليوم أن قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية المختلفة ستتصدى لأي تحرك بكل قوة واستعداد ، مشيدا بالرد السريع والمناسب لعناصر الأمن في التصدي للعناصر الإرهابية التكفيرية.

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