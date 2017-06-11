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خروج عشرات النازحين من مناطق داعش بالعراق بعد دفع مبالغ مالية

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مصراوي Masrawy

خروج عشرات النازحين من مناطق داعش بالعراق بعد دفع مبالغ مالية

11:58 م السبت 10 يونيو 2017

خروج عشرات النازحين من مناطق داعش بالعراق بعد دفع مبالغ مالية

ارشيفية

الرمادي (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر حكومي عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، عن وصول العشرات من العوائل النازحة القادمة من الأقضية التي يسيطر عليها تنظيم داعش إلى قضاء الرطبة بعد دفعهم مبالغ مالية للتنظيم .

وقال عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن" العشرات من العوائل النازحة وصلت اليوم إلى قضاء الرطبة، 400 كيلومتر غرب بغداد، القريب من الحدود مع سوريا والأردن والسعودية والذي تسيطر عليه القوات العسكرية العراقية قادمين من أقضية القائم وعنة وراوة التي تبسط سيطرتها عليها الجماعات الإرهابية".

وأضاف الفهداوي أن "داعش سمح لتلك العوائل الخروج من مناطق ما تسمى بأرض الخلافة المزعومة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 500 دولار للشخص الواحد. مشيرا إلى أن العوائل في وضع صحي خطير لعدم وجود المستشفيات والأدوية بمناطق التنظيم".

وأشار إلى أن" العوائل أكدت أن جميع المدنيين يرومون الخروج من تلك المناطق، لكنهم لا يمتلكون المبالغ المالية لدفعها لعناصر داعش مقابل تأمين خروجهم".

وسيطرت جماعات داعش على أقضية القائم وعنة وراوة القريبة من الحدود مع سورية في نهاية عام 2014، بعد انسحاب الجيش العراقي من تلك المدن .

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