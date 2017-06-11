تقرير: إيران تنقل 4 شحنات مواد غذائية وخضروات إلى قطر

طهران - (د ب أ)

أعلن مسؤول بشركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" عن نقل الشركة، مواد غذائية وخضروات، بواقع 4 رحلات من مطارات طهران وشيراز الى قطر.

وأوضح شاهرخ نوش آبادي مدير عام العلاقات العامة بشركة ايران اير في حديث لوكالة انباء "فارس" الإيرانية للأنباء، أن الشركة قامت بنقل المواد الغذائية والخضروات بواقع 4 رحلات لقطر بعد أزمة قطع العلاقات مع قطر من جانب عدة دول على رأسها السعودية والامارات ومصر والبحرين.

وأكد المسؤول أن شركة ايران اير "على استعداد تام لإجراء رحلات شحن جوي إضافية إلى قطر بناء على طلب الدوحة واحتياجات شعبها".

وأضاف أن عملية الشحن تمت من مطارات طهران وشيراز وأن "عدد الرحلات سيزداد بناء على الطلب القطري".

وتتواصل الأزمة الخليجية إثر قطع دول خليجية وعربية وأفريقية علاقاتها أو تخفيض مستوى تمثيلها مع قطر مؤخرا، وفي مقدمة تلك الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن .

واتهمت تلك الدول قطر بـ "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني".

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