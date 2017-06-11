رئيس البرازيل ينفى التجسس على قاض يحقق معه فى جرائم الفساد
رئيس البرازيل ينفى التجسس على قاض يحقق معه فى جرائم الفساد
11:36 م السبت 10 يونيو 2017
الرئيس البرازيلى ميشيل تامر
برازيليا - (أ ش أ)
نفى الرئيس البرازيلى ميشيل تامر اليوم ما تردد عن قيامه بالتجسس على القاضى الذى كان يتولى التحقيق معه بارتكاب جرائم فساد.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قاضى المحكمة العليا فى البرازيل وصف ما تردد عن قيام جهاز المخابرات البرازيلية بالتجسس على التحقيقات فى جرائم الفساد مع تامر بأنه "أسلوب من أساليب النظم الديكتاتورية وانه اذا ما ثبت صحته فسوف ينزل العقاب بالمسئول عنه".
وكانت احدى الدوريات البرازيلية قد أفادت امس - نقلا عن احد مساعدى الرئيس البرازيلى الذى لم تكشف عن هويته - أن تامر أمر جهاز المخابرات بالتجسس على القاضى الذى يتولى التحقيق معه فى جرائم الفساد.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الاتهام يأتي بعد ساعات قلائل من اصدار محكمة برازيلية اخرى حكما بتبرئة تامر من تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2014 بشكل غير مشروع.
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