بالصور.. تكريم 50 من حفظة القرآن في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

نظمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، تحت إشراف مديرية أوقاف الدقهلية، مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى الجمهورية بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بالدقهلية، بلغ مجموع جوائزها 200 ألف جنيه، مقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، شارك بها 400 متسابق من مختلف الأعمار على مستوى المحافظة.

حضر الاحتفالية كلا من الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ سعد فتح الباب مدير شؤون القرآن بالمديرية، والدكتور هرماس رضوان عضو مجلس النواب، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد سرحان عميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور عادل شبل عميد معهد الهندسة، والدكتور أحمد مطاوع، عميد معهد الإدارة بجامعة الدلتا، وإسماعيل سالم مدير شركة أكاديمية الدلتا، والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا.

حصلت المتسابقة إسراء عبد العزيز من قرية ميت غراب مركز المنصورة على المركز الأول وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه، والمركز الثاني فاز به المتسابق أحمد نبيل إبراهيم وجائزته قدرها 15 ألف جنيه، فيما حصدت المركز الثالث المتسابقة فاطمة محمود أحمد عبد الوهاب التي نالت جائزة قدرها 10 آلاف جنيه.

كما كرمت المسابقة 40 متسابقًا من المشاركين، إلى جانب حافظي الأجزاء تشجيعًا لهم.

وعلى هامش المسابقة، تم تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء قرية دميرة مركز طلخا.​

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