الجابون يسقط أمام مالي.. وغينيا يضرب كوت ديفوار بثلاثية

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كتب: أنس عبد الغني

حقق منتخب مالي، فوزًأ غاليًا علي ضيفه منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وبذلك تصدر المنتخب المالي المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب بوروندي، الذي استطاع تحقيق الفوز بثلاثية على جنوب السودان، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي مفأجاة من العيار الثقيل في تصفيات أمم إفريقيا 2019، سقط منتخب كوت ديفوار، أمام نظيره الغيني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب "بواكي" في كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الأولى.

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بهذه النتيجة يتصدر منتخب غينيا، المجموعة الثامنة، برصيد 3 نقاط، في حين يبقى منتخب كوت ديفوار دون نقاط.

وفي إطار منافسات ذات الجولة، استطاع منتخب بوركينا فاسو، الفوز على منتخب انجولا بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بوركينا فاسو.

بهذه النتيجة يحصل منتخب وركينا فاسو على أول 3 نقاط، ويحتل صدارة المجموعة الـ 9 بينما يبقى منتخب أنجولا دون نقاط في المركز الأخير.

