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رمضانك Sport - حلقة السبت 10 يونيو 2017 -
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ماركو رويس يوجه رسالة للجماهير عبر «إنستجرام»

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ماركو رويس يوجه رسالة للجماهير عبر «إنستجرام» ماركو رويس يوجه رسالة للجماهير عبر «إنستجرام»

التحرير

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وجه الألماني ماركو رويس، جناح فريق بوروسيا دورتموند، الشكر لجماهيره ومحبيه حول العالم، على دعمهم له عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال نهائي كأس ألمانيا.

ونشر رويس، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" الأربعاء الماضي: " أجريت عملية الرباط الصليبي، وتمت بنجاح، وأنا بالفعل في طريقي للشفاء، والآن سأبدأ فترة إعادة التأهيل الطويلة، وسأفعل كل شيء ممكن للعودة للملاعب بسرعة، وكل مرة أعود بقوة، وهذه المرة سأفعل ذلك أيضًا".

وأضاف: "لدينا الكثير من العمل مع مدربنا الجديد بيتر بوس، ومع الألماني بكأس العالم في روسيا، وهدفي هو أن أعود في المرحلة الحاسمة من الموسم بأفضل حال".

وأختتم: "شكرًا لدعمكم، والذي يعني لي الكثير، ويمنحني القوة في الأوقات الصعبة، وأتمنى الكثير من النجاح ليواكيم لوف وشباب المنتخب في لقاء الليلة، وفي كأس العالم للقارات".

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وأشارت تقارير صحفية ألمانية، إلى أن رويس سيغيب عن صفوف أسود الفيستيفال لمدة 6 أشهر، وبالتالي سيعود في يناير المقبل. 

 

ريوس

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التحرير

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