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مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع «بيلوتي»

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مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع «بيلوتي» مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع «بيلوتي»

التحرير

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كشف تقارير صحفية إيطالية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع اندريا بيلوتي، مهاجم نادي تورينو الإيطالي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

حيث أكد موقع «توتو سبورت» الإيطالي اليوم السبت، أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم اللاعب. 

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وذكر الموقع إن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر، قرر البحث مهاجم جديد، بعد أن قرر الاستغناء عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث يفاضل بين الإسباني الفارو موراتا لاعب ريال مدريد، وبيلوتي لاعب تورينو. 

وأستطاع صاحب الـ23 عامًا ان يقدم أداءًا رائعًا مع الفريق الإيطالي خلال الموسم المنقضي، حيث شارك في 36 مباراة سجل خلالهما 26هدفًا.

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التحرير

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