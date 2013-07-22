الحلقة العاشرة من "موجة حارة": بدء التحقيق مع "العجاتي" لتعذيبه "غزلان".. والقواد يبدأ الانتقام

كتب : شريف حسين منذ 35 دقيقة

في الحلقة العاشرة من مسلسل "موجة حارة"، يروي القواد حمادة غزلان " للعجوز الثري الذي كان يريد الزواج من شاهندة "رانيا يوسف"، زوجة المقدم سيد العجاتي، أنها قبلت منه عقد الألماس الذي أهداه لها العجوز، وذلك في إطار إلحاحه على الزواج منها، ورغبة من غزلان في الانتقام من سيد العجاتي الذي عذبه في المديرية وهتك عرضه.

وتشعر شاهندة بالندم إزاء قبولها الهدية، فتذهب لصديقتها ليلى زوجة كمال صديق سيد وزميله في الإدارة العامة لمباحث الآداب، وتحكي لها ما حدث، فتحاول ليلى تهدئتها وتبرير الأمر، فيما عادت شاهندة إلى منزلها ومزقت الفستان الذي كان سيد قد رأها مرتدية إياه، بينما تركب سيارة حمادة غزلان في عجلة، في الوقت الذي كان يحاول فيه الأخير تجنيدها في شبكته وتزوجها لثري يريدها لمدة شهر واحد فقط.

وتجاه الأزمة التي تمر بها علاقة سيد العجاتي بشاهندة، تطلب الأخيرة السفر إلى الساحل حيث تقيم عائلتها، فيوافق سيد بعد فترة من الرفض.

ومن ناحية أخرى، بدأ التحقيق مع المقدم سيد العجاتي، في واقعة تعذيبه لحمادة غزلان وهتك عرضه، حيث إنه مهدد بالوقف عن العمل.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.