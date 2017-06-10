مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن توصله لاتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي، لضم فيكتور ليندولف مدافع الفريق.

وجاء اعلان النادي الإنجليزي عن الصفقة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل "تويتر" حيث كتب : "يعلن نادي مانشستر يونايتد أنه توصل لاتفاق مع بنفيكا بشأن ضم فيكتور ليندولف".

وأضاف البيان : "الصفقة متوقفة الأن على اجتياز اللاعب للفحص الطبي،اجازة دولية، والاتفاق على الشروط الشخصية".

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وأختتم : "اعلان رسمي أخر سيتم عمله بعد اكتمال الصفقة تماما".

يذكر أن ليندولف هو قلب دفاع سويدي يبلغ من العمر22 عاما وبدا مسيرته في نادي فاستيراس، كما أنه دولي سويدي وشارك مع السويد في 122 مباراة وسجل هدف.