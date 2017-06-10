أخبار عاجلة

قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها -
اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران -
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر -
"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ" -
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات -
المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم -
ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية -
البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية -
قراقع: أعراض خطيرة تظهر على صحة أسرى فلسطينيين خاضوا الإضراب -
رمضانك Sport - حلقة السبت 10 يونيو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو

Google+ Print
مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن توصله لاتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي، لضم فيكتور ليندولف مدافع الفريق.

وجاء اعلان النادي الإنجليزي عن الصفقة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل "تويتر" حيث كتب : "يعلن نادي مانشستر يونايتد أنه توصل لاتفاق مع بنفيكا بشأن ضم فيكتور ليندولف".

وأضاف البيان : "الصفقة متوقفة الأن على اجتياز اللاعب للفحص الطبي،اجازة دولية، والاتفاق على الشروط الشخصية".

شاهد أيضا

وأختتم : "اعلان رسمي أخر سيتم عمله بعد اكتمال الصفقة تماما".

يذكر أن ليندولف هو قلب دفاع سويدي يبلغ من العمر22 عاما وبدا مسيرته في نادي فاستيراس، كما أنه دولي سويدي وشارك مع السويد في 122 مباراة وسجل هدف.

مانشستر عبر تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف

«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف

نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات!

نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات!

إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب

إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب

غانا تسعى لاستعادة المجد.. والجزائر للثأر من توجو

غانا تسعى لاستعادة المجد.. والجزائر للثأر من توجو