فيديو| الحسيني: تعيين ضابط تركي نائبًا للقائد الأعلى للجيش القطري

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قال الإعلامي يوسف الحسيني إن هناك وثيقة تثبت تفويض أحد الضباط الأتراك اللواء طيب أورال أغلو لتولي منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية لمدة 6 أشهر.

وأوضح الحسيني، خلال حلقة أمس السبت ببرنامجه "بتوقيت القاهرة" على فضائية "أون لايف": الوثيقة الأولى توضح أن أورال يتولى القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، ومنحه كافة الاختصاصات المنوطة بهذا المنصب.

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وتابع: "أي عقل أو قلب بعد هذه الوثيقة مستعد للموافقة على تحالف بين بلدين لضرب بلدك أو الأشقاء، بنشكر ربنا إننا نزلنا في 30 يونيو لنسقط نظام محمد مرسي، بس مينفعش نعيد هذه التجربة في دول أخرى ونعرض الشعوب لإراقة الدماء".