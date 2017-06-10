مصطفى الفقي يعاتب البشير: «عندما طُلبت للمحاكمة الدولية وقفنا بجانبك»

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طالب الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الشباب بضرورة نشر قيمة التسامح والبعد عن الغضب، موجهًا رسالة إلى النظام الحاكم في السودان بسبب افتعال الأزمات مع مصر.

وأضاف الفقي خلال حواره اليوم السبت عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «عايز أقول الشباب إن الكراهية طاقة لا يجب أن تبذلوا جهدا من أجلها ولكن الحب والانفتاح والتسامح لا تستغرق منك جهدًا، ولكنها تعبر عن ذاتك فلتتمسك بها ولتبتعد عن أسباب البغضاء والكراهية والضيق ليحترم كل منا خيارات الآخر حتى نعيش سويًا».

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وووجه الفقي عتابًا للسودان، قائلًا: «عاتبين على نظام الحكم في السودان ولا يترك فرصة إلا ويفتعل مع مصر مشكلات، وهذا الأمر يضايقني كثيرًا، مع العلم أن الرئيس البشير لما كان مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، وقفت مصر إلى جانبه، وقالت إن مجرمي الحرب في إسرائيل لم يحاكمهم أحد فكيف تقدمون على محاكمة رئيس عربي؟ ومع ذلك لما انقشعت الغمة وحصل ارتياح في الموقف لم يترك مناسبة وإلا أخذ يبدأ حملة كبيرة على الدولة المصرية في هذه الظروف».

وحول علاقته بالعالم الأثري زاهي حواس، قال: «حواس لو راح عشاء ولم يجدني فيه يحتج ويمشي، وبيني وبينه محبة شديدة وفي ظاهرها مداعبات وعلاقات قديمة بيننا، وياليت مصر تستفيد به وتجعله مبعوثها للسياحة والثقافة والآثار في دول العالم المختلفة ولكننا لم نفعل ذلك كالمعتاد».