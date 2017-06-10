مساعد سابق لوزير الداخلية: الإرهابيون يستعدون لتنفيذ «غزوة رمضان»

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​قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجماعات الإرهابية أعلنت عن تنفيذ ما تسميه «غزوة رمضان»، داعيًا أجهزة الأمن للتحرك من أجل إحباط ما يزعم هؤلاء تنفيذه.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تن»: «ربنا يكون في عون ولادنا بالأمن العام والأمن الوطني، بيدفعوا الثمن لتجميع أكبر قدر من المعلومات لرصد مجموعات الشر وبقايا البؤر الإرهابية».

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وتابع: «قطر راكبة دماغها، وبدل من الانصياع للوطن العربي كله، ارتمت في أحضان إيران وهذا معناه أنها مستمرة في دعم الإرهاب، وبيضربوا ضربة خبث وندالة، فمن لديه أي معلومة عن غرباء أو تسكين جديد، عليه الاتصال بأقرب مركز شرطة أو أمن وطني».

وناشد مساعد وزير الداخلية الأسبق، ضباط الأمن الوطني بالانتباه، قبل ضلوع الإرهابيين في استهداف المواطنين خلال الشهر الكريم.