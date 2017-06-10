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فيديو.. مجدي عبد الغني عن خلافاته الأسرية: "طمعانين في فلوسي"

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فيديو.. مجدي عبد الغني عن خلافاته الأسرية: "طمعانين في فلوسي" فيديو.. مجدي عبد الغني عن خلافاته الأسرية: "طمعانين في فلوسي"

التحرير

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كشف الكابتن مجدي عبد الغني، عن سر خلافاته مع أسرته، موضحًا أنه ساعدهم في سداد ديونهم بعدما عاد من الخارج، لكنه شعر من ناحيتهم بالطمع.

وأضاف عبد الغني، خلال لقائه بالإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "رجعت من البرتغال، كان مصنع الأسرة مديون بقيمة 500 ألف جنيه فى عام 1984، وكان لدي من الأموال ما يسدد ذلك المبلغ، وبالفعل قمت بسداده ".

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وتابع: "أخويا الكبير قالي باللفظ لو عايزنا نبقي أخوات وحبايب خرجني من الديون وفى النهاية قفلنا المصنع.. إخواتي عملوا فيا كتير".

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التحرير

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