قبل مواجهة تونس| كوبر: لدينا بدائل لـ«تريزيجيه» .. و«السعيد» جاهز

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أكد هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه استقر بالفعل على اسم حارس مرمى المنتخب غدًا أمام تونس في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لكنه لن يعلن عن اسمه الآن.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلاميين المرافقين للمنتخب الوطني في تونس، وأضاف كوبر أن حراس المرمى الثلاثة هم الأفضل في الدوري المصري، لكن لابد أن يعلموا أن واحدًا منهم فقط سيلعب، والآخر سيكون احتياطيًا، والثالث في المدرجات.

وعند سؤاله عن عدم وجود مهاجمين قال كوبر:" على العكس تمامًا فقد كان اختيارنا لعمرو جمال، لأنه يعرف طريقتنا بالإضافة إلى تقييمنا له بأن مستواه يتطور، الى جانب أن الوقت القصير الذي يسبق المباراة جعلنا نفكر بهذه الطريقة، كما أننا أجرينا العديد من التجارب، ومقتنعين بأن محمود كهربا لديه حلول هجومية".

وعن حالة عبد الله السعيد، أشار كوبر إلى أنه كان مصابًا بالإجهاد بسبب ضغط المباريات، وتم التعامل مع هذه الحالة وأصبح جاهزًا لمباراة الغد.

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وردًا على سؤاله حول تأثير غياب تريزيجيه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني إنه حزين بالطبع لكنه يملك البدائل الجيدة ولن يتوقف الفريق على لاعب.

وحول رده على نبيل معلول، مدرب المنتخب التونسي، الذي قال أنه سيلعب على الفوز وأن طريقة كوبر أصبحت معروفة بأنه يدافع ويحاول استغلال أخطاء المنافسين، قال مدرب الفراعنة "أنا أيضًا ألعب على الفوز، وهذه هي طريقتنا وهي جيدة حسب وجهة نظري، ونحاول تحسين طريقتنا وتنظيمها بشكل أفضل، والأفضل أن أهتم بطريقتنا على حساب الفريق المنافس".

وأكد هيكتور كوبر أن أهمية مباراة الغد لأنها في بداية التصفيات والفوز بها سيمنح دفعة قوية للفريق.