هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في مطار ألماني بسبب حقيبة مريبة

كولونيا - (د ب أ)

هبطت اليوم السبت في مطار كولونيا الألماني طائرة الخطوط الجوية "إيزي جيت" للرحلات منخفضة التكاليف اضطراريا بعد اكتشاف قائدها وجود حقيبة مثيرة للشك على متن الطائرة.

وقالت الشرطة إن الحقيبة المريبة هي حقيبة تحمل على الظهر لم تتمكن سلطات الطيران من معرفة صاحبها من بين الركاب.

اضطرت السلطات لإنزال ركاب الطائرة التابعة لشركة "إيزي جيت" البريطانية السويسرية ، والمعروفة برحلاتها منخفضة التكاليف وعددهم 151 راكبا منها بطريق التزحلق الاضطراري في مطار كولونيا / بون قبل أن يتم سحب الحقيبة وتفجيرها بطريقة محكمة بعيدا عن الطائرة.

كانت الطائرة متجهة من لوبليانا عاصمة سلوفينيا إلى لندن.

وأعلن مطار كولونيا / بون أن حركة الطيران توقفت في الساعة السابعة من مساء اليوم بأمر الشرطة.

تم تحويل سبع رحلات جوية من المطار وتأخر إقلاع عشر رحلات أخرى.

وقالت سلطات المطار الذي يعد سادس أكبر مطار في ألمانيا إن قائد الطائرة أحيط علما خلال الرحلة بـ "محادثة مريبة" على متن الطائرة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الهبوط غير المخطط له في المطار المذكور.

وقامت شرطة المطار بتفتيش ركاب الطائرة مباشرة بعد هبوطهم، كما استجوبتهم عن الحقيبة التي تسببت في تعطيلهم.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة